Die Niners Chemnitz bestreiten ihr zweites Jahr in der Basketball-Bundesliga ohne ihren Topscorer. Marcus Thornton verlässt die Sachsen. Das teilte der Verein am Montag mit.

Wohin es den 28-jährigen US-Amerikaner zieht, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Niners soll sich Thornton aber einem Konkurrenten in der Basketball-Bundesliga anschließen. In der abgelaufenen Saison absolvierte Thornton 33 Spiele für die Niners und markierte im Schnitt 13,9 Punkte. Besonders stark die Dreierquote: Bei 200 Versuchen war er bei fast 40 Prozent erfolgreich.

"Wir können Marcus nur für die herausragenden Leistungen im zurückliegenden Spieljahr danken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen", erklärte Trainer Rodrigo Pastore und prophezeit Thornton eine große Zukunft: "Marcus bringt tolle Anlagen mit. Wenn er weiter hart arbeitet, sich defensiv und in Sachen Spielgestaltung verbessert, hat er das Potenzial, sich unter den besten Guards in Deutschland zu etablieren." Geschäftsführer Steffen Herhold ergänzte: "Marcus hatte großen Anteil an unserem frühzeitigen Klassenerhalt und spielte sich mit vielen starken Partien auch in die Notizbücher anderer Clubs."