Nach der erfolgreich abgeschlossenen Mission Klassenerhalt in der "easyCredit BBL" zieht es den 48-Jährigen zurück zu seinem Lebensmittelpunkt in Holland. Seit der erneuten Übernahme des Cheftraineramts im Januar nahm sich Poropat dem Kampf um den Ligaverbleib an und führte die Weißenfelser so zum 15. Tabellenplatz.

Der Bund zwischen den Saale-Städtern und Silvano Poropat ist ein ganz besonderer. Bereits von 2011 bis 2015 machte sich der 48-Jährige im großen Maße bei den Mitteldeutschen verdient. Als es in der vergangenen Spielzeit 2018/19 kriselte, war Poropat zur Stelle und übernahm erneut das Steuer der Wölfe in der Rückrunde und formte eine Einheit aus Team, Organisation und Fans.

Der Kroate sagte zum Abschied: ""Auch wenn die Zeit kurz und intensiv war, hat es mir große Freude bereitet, wieder ein Teil des Weißenfelser Basketballs zu sein. Unsere gemeinsame Arbeit hat bewiesen, dass man am Standort Mitteldeutschland Großes erreichen kann. Tief im Herzen bin und bleibe ich ein Wölfe-Fan. Für die Zukunft des Clubs wünsche ich mir zwei Dinge. Zum einen wünsche ich mir, dass der SYNTAINICS MBC auch weiterhin erfolgreich in der easyCredit BBL besteht. Zum anderen hoffe ich, dass die Stimmung und die Einigkeit, wie er in den letzten Partien im Wolfsbau zu spüren war, in der künftigen Saison vom ersten bis zum letzten Spiel besteht. Das war und ist schon immer die Stärke der Stadt Weißenfels und der Wölfe gewesen." In den Niederlanden widmet er sich nun einer neuen Aufgabe und bereitet die weibliche U18-Nationalmannschaft des Nachbarlandes auf die EM im Juli vor.