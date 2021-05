Nach mehr als 200 Partien und rund sechs Jahren bei den Syntainics MBC endet am Sonntag (09.05.2021) die Zeit von Trainer Silvano Poropat bei den Weißenfelser Basketballern. Wie der Verein am Sonntagvormittag auf Facebook veröffentlichte, wird das Basketball-Bundesliga-Heimspiel gegen Oldenburg die letzte Partie des Kroaten an der Seitenlinie beim MBC sein.

Der 50-Jährige trainierte den MBC erstmals 2011 und stieg mit den Sachsen-Anhaltern aus der ProA in die Bundesliga auf. In seiner Zeit als MBC-Trainer wurde er 2014 als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Nach vier Jahren verließ er die weißenfelser und trainierte u.a. die Telekom Baskets Bonn. Erstmals im Januar 2019 und dann noch einmal im Februar 2020 kehrte er zum MBC zurück. In dieser Saison gelang Poropat mit dem MBC der Klassenerhalt in der deutschen Basketball-Eliteliga.