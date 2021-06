Zwei Spiele entscheiden über eine komplette Saison. Am Freitag (25. Juni, 20 Uhr im "SpiO"-Livestream) empfangen die Baskets Wolmirstedt die "Red Dragons" aus Königs Wusterhausen. Zwei Tage später steigt das Rückspiel. Der Sieger spielt ab Herbst in der zweiten Bundesliga, in der Pro B.