Nach über 400 Profipartien in Deutschland bricht für Virgil Matthews ein neuer Lebensabschnitt an. Der 38- jährige US-Amerikaner beendet seine aktive Laufbahn und wird fortan Teil des Chemnitzer Trainerstabs.

Viele Kapitel der Chemnitzer Basketballhistorie hat Virgil Matthews in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet. 196 mal lief der Mann aus Seattle seit 2014 für die "Orange Army" in der ProA bzw. BBL auf und schoss sich dabei in den ewigen Niners-Bestenlisten weit nach oben: Rang zwei bei Pflichtspieleinsätzen, Punkten (1.764) sowie Rebounds (826) und gar der Spitzenplatz bei Assists (1.058) und Steals (246). Hinzu kommen drei ProA-Playoffteilnahmen, der Aufstieg in die BBL 2020 und dort zuletzt der erfolgreiche Klassenerhalt.