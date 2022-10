Wer gewinnt das Ostduell? Niners-Coach Rodrigo Pastore oder MBC-Trainer Igor Jovovic? Bildrechte: IMAGO/VEREINE/MDR.DE

Am Sonnabend (29. Oktober) ist es soweit, dann steigt in der Basketball-Bundesliga das mit Spannung erwartete Duell zwischen den Niners Chemnitz und dem Syntainics MBC. Tipoff-Zeit in der Chemnitz Arena ist 20:30 Uhr, "Sport im Osten tickert live.

In der Liga läuft es noch nicht rund

So richtig sind beide Mannschaften in dieser Punktspiel-Saison noch nicht angekommen, obwohl die Tabelle aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Spielen ein verzerrtes Bild abgibt. In den bisherigen Partien in München und zuhause gegen Würzburg kassierten die Niners Chemnitz jeweils Niederlagen (Rang 15). Der Syntainics MBC hat drei Spiele absolviert, Niederlagen in Hamburg und daheim gegen Frankfurt steht ein Sieg nach Verlängerung in Würzburg gegenüber (11. Platz).

MBC-Coach Jovovic: "Die Derbys in Chemnitz sind immer ein heißer Tanz"

Nicht zu vergessen die Mehrbelastung der Chemnitzer, die auf internationalem Parkett unterwegs sind und zuletzt am Mittwoch (26. Oktober) im Europe Cup beim israelischen Vertreter Hapoel Nofar Galil Elion mit 73:78 verloren.

MBC-Trainer Igor Jovovic hatte den Gegner schon einmal studiert und diese Begegnung im Livestream verfolgt. "Die Derbys in Chemnitz sind immer ein heißer Tanz. Darauf sind wir vorbereitet, auch in Würzburg haben wir in einer heißen Atmosphäre standgehalten. An die Schlussphase dieses Spiels müssen wir in Chemnitz anknüpfen, wenn wir mit einer zählbaren Ausbeute zurückfahren möchten", sagte der 40-Jährige und ergänzte: "Zuletzt gegen Bayreuth und gegen Frankfurt haben wir am Spielende den Faden verloren und falsche Entscheidungen getroffen. Darüber haben wir im Laufe dieser Woche viel gesprochen, das darf uns nicht nochmal passieren."

Niners Chemnitz: Wes Clark is back

Bei den Niners ruhen viele Hoffnungen auf Wes Clark, der zu den Sachsen zurückgekehrt ist und gegen den MBC zum Einsatz kommen soll. Der US-Spielmacher trug bereits 2020 das Trikot der Chemnitzer und springt für seinen Landsmann Matt Mooney ein, der Anfang des Monats zu Besiktas Istanbul wechselte. Wes Clark ist zurück in Chemnitz. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Bundesliga: Bilanz spricht für Chemnitz

Erfahrungsgemäß hängen die Trauben für die Weißenfelser in Chemnitz immer hoch. Seitdem sich die Niners im Basketball-Oberhaus tummeln, hat das Team von Chefcoach Rodrigo Pastore alle vier Partien gegen den MBC für sich entscheiden können. In der Saison 2020/21 hieß es 96:79 und 86:84, in der vergangenen Spielzeit 91:74 sowie 96:89.