Wenn am 30.12. um 20:30 Uhr Science City Jena beim Mitteldeutschen BC zu Gast ist, zeigt sich unter anderem, wer aktuell das beste mitteldeutsche Basketball-Team ist. Während die Wölfe aus Weißenfels für lange Zeit diesen Titel als einzige Mannschaft aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen in der ersten Liga für sich beanspruchen konnten, haben die Jenaer von Science City in der jüngeren Vergangenheit den mitteldeutschen Basketball im Oberhaus vertreten. Erst mit dem Wiederaufstieg des MBC in die Bundesliga ist nun ein direkter Vergleich möglich.

Bei diesem spricht die aktuelle Tabellensituation für Science City. Die Thüringer liegen derzeit auf dem zwölften Platz - zwei Ränge vor Weißenfels. Allerdings würde ein Sieg die Wölfe wieder an den Jenaern vorbeischieben. Schaut man auf die gesamte bisherige Saison zurück, waren die Weißenfelser zwar öfter vor den Jenaern, doch der Abstand zwischen beiden Teams war immer gering. Auch aus diesem Grund dürfen die Zuschauer am Sonnabend ein spannendes Spiel erwarten.

Heißer Abend im Wolfsbau

Darüber hinaus wird eine große Anzahl an Fans für die ganz "normale" Derbystimmung sorgen. Wölfe-Coach Igor Jovovic erwartet eine ordentliche Lautstärke im Wolfsbau und hat vorher an die Fans appeliert, dass sein Team sie als sechsten Mann brauchen wird. Unter dem Gegner hat der 35-Jährige auch schon die wichtigsten Spieler ausgemacht. Neben dem Anführer Julius Jenkins warnte Jovovic insbesondere vor den Dreier-Qualitäten eines Skyler Browin. Björn Harmsen (5. von links) ist seit Mitte Dezember im Besitz eines unbefristeten Vertrages in Jena. Bildrechte: IMAGO

Doch neben den Spielern erwarten die Wölfe auch einen alten Bekannten auf der Jenaer Trainerbank. Science-City-Chefcoach Björn Harmsen war von 2008 bis 2011 Trainer in Weißenfels und verhalf seinem damaligen Team gleich in der ersten Saison zur Meisterschaft der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Richtig heimisch dürfte sich der gebürtige Göttinger seit 16. Dezember in Jena füllen. Seitdem hat der 35-Jährige einen unbefristeten Vertrag bei Science City, was im Profisport wohl einmalig sein dürfte.

