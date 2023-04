Wieder ein Event-Game in Leipzig - diesmal mit "Feuer"

Das Spiel wird wieder in der Arena Leipzig ausgetragen, um mehr mitteldeutsche Basketball-Fans in den Genuss dieses Duells kommen zu lassen. Darin hat der MBC inzwischen Erfahrung, bereits zum 17. Mal sind die Weißenfelser dort zu Gast. Und wie in der Vorsaison wird es nun wieder gegen die Niners gehen. Und nicht nur wegen der 89:96-Niederlage vor fast genau einem Jahr, sinnt der MBC auf Revanche.

"Es ist das richtige Ost-Derby, auch wenn Rostock ebenfalls in den neuen Bundesländern zu Hause ist. Aber die sind viel zu weit weg, um über ein Derby zu sprechen. In der 2. Liga, wo wir die meisten Spiele gegen Chemnitz hatten, haben wir bis auf eins keines verloren. Dafür haben wir in der BBL noch keins gewonnen. Das wurmt uns und unsere Anhänger sehr. Deswegen sind wir heiß darauf, dieses Spiel zu gewinnen", gibt Geissler die Marschrichtung vor.

Chemnitz wird ebenfalls mit besonderer Motivation und Unterstützung in die Messestadt reisen: "Es ist ein Spiel mit einer großen Tradition, das versuche ich auch den Spielern mitzugeben, die das noch nicht so kennen", so der Niners-Kapitän. Auch die Fans haben ein paar Aktionen geplant: "Da wird noch einmal extra Energie drin sein. Vielleicht wird uns das zum Sieg pushen?!" Richter erwartet mehr Feuer als in vergangenen Spielen, da beide Teams in der Tabelle ähnlich dastehen. "Beide Seiten wollen unbedingt diesen Sieg. Die Halle wird brennen, ich freue mich darauf."