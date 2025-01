Nach dem dramatischen Ende im ersten Duell stehen die Niners in eigener Halle mit dem Rücken zur Wand. Eine Niederlage gegen Manisa Basket am Dienstagabend (14. Januar, 20 Uhr live im Audiostream und Ticker) und die Sachsen sind raus aus dem drittwichtigsten europäischen Wettbewerb im Vereinsbasketball. Bei einem Sieg würde die Mannschaft von Rodrigo Pastore sich ein drittes Spiel in der Türkei erkämpfen, bei dem es dann ums Weiterkommen in der Best-of-three-Serie ginge.