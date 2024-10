Was dem MBC zudem auf die Chance eines Außenseitercoup hoffen lässt, ist die Mehrfachbelastung der Münchner. Die Partie am Samstag wird für den FCB die dritte innerhalb von nur fünf Tagen sein. Am Dienstagabend waren sie in der Euroleague zu Gast bei Partizan Belgrad (78:86-Niederlage), am Donnerstag folgte der knappe Erfolg gegen Paris Basketball (109:107). Trotz eines starken und großen Kaders geht das zu absolvierende Programm nicht spurlos an den Leistungsträgern vorüber.