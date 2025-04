Vorgezogene Playoffs, Wiedergutmachung, Derby, Serien und Rekord: Große Worte werden vor dem Basketball-Ostduell zwischen dem Syntainics MBC und den Niners gesprochen. Beide Teams stehen weit oben in der Tabelle, für Weißenfels könnte es erstmals sechs Heimsiege in Folge in der BBL geben, Chemnitz könnte auch das zehnte Duell mit dem Ostrivalen im Basketball-Oberhaus gewinnen. Am Samstagnachmittag (16:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN) geht es dabei erstmals für beide mitteldeutschen Teams so spät in der Saison noch um die Postseason.