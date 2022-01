Für die Basketballer des MBC Syntainics aus Weißenfels fällt erwartungsgemäß auch das Heimspiel am Sonntag, 6. Februar, gegen die JobStairs Gießen aus. Das teilte der MBC am Samstag (29.01.2022) mit und begründete die Entscheidung mit einer Entscheidung des Gesundheitsamtes: "Grund hierfür ist, dass die Quarantäneanordnungen des GA Weißenfels für die sich in Quarantäne befindlichen (Stamm-) Spieler des SYNTAINICS MBC über den angesetzten Spieltag hinaus gelten", heißt es in der Pressemitteilung.