Der 1,83 Meter große Clark, dessen voller Name Wesley Levert Clark Jr. lautet, trug bereits im Herbst 2020 das Trikot der Chemnitzer. "Die Entscheidung fiel mir sehr leicht. Ich habe eine großartige Beziehung zu Coach Rodrigo Pastore und den Mitarbeitern der Niners. Ich möchte dem Team einfach nur helfen, zu gewinnen. Die Fans und die Energie hier sind unglaublich und ich kann es kaum erwarten, endlich vor Publikum in der Messe zu spielen", sagte der 27-Jährige aus Detroit. Zuletzt ging der pfeilschnelle Guard beim französischen Klub Limoges CSP auf Korbjagd.

Die Chemnitzer haben ihre ersten beiden Spiele in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga verloren. Am Sonnabend (29. Oktober) steht in der BBL das Derby gegen Syntainics MBC aus Weißenfels an, dort soll Clark zu seinem ersten Einsatz kommen. Zuvor spielen die Niners im Fiba Europe Cup am Mittwoch (26. Oktober) noch gegen Hapoel Galil Elion aus Israel.