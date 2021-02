Wann dürfen die Zuschauer wieder in die Hallen oder Stadien? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Vereine. 20 renommierte Experten und Wissenschaftler haben unterschiedliche Hygienekonzepte, die Restart-Studie der Universitätsmedizin Halle (Saale) und eine Aerosolstudie des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institutes am Konzerthaus Dortmund ausgewertet und ein gemeinsames modulares Konzept mit Blick auf eine kontrollierte Rückkehr von Zuschauern und Gästen zu Veranstaltungen entwickelt. Beteiligt waren auch über 40 Kultur- und Sportinstitutionen, so dass es erstmals einen branchenübergreifenden, datenbasierten Ansatz für einen Weg aus dem Lockdown gibt. Mit dem Konzept soll eine kontrollierte Öffnung unter strengen Hygiene-Auflagen möglich sein.

Indoor : Eckpunkte für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen umfassen die Erstellung eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes. Die Auslastung beträgt bis zu 30 Prozent. Neben allgemeinen Abstandregeln werden personalbezogene Tickets vergeben, um Kontakte nachzuvollziehen. Zudem herrscht eine Maskenpflicht und es soll ein dezidiertes Konzept zur An- und Abreise von Zuschauern und Gästen geben. Alkoholische Getränke werden ab 1.000 Besuchern nicht ausgeschenkt.

Outdoor : Für Freiluftveranstaltungen ist bei gleichen Maßnahmen eine Auslastung von bis zu 40 Prozent der Kapazität möglich. Im Amateur- und Breitensport schlagen die Autoren eine "Bagatelluntergrenze" vor, die bei Veranstaltungen mit ausreichend Flächen eine Sonderregelung vorsieht. In diesem Fall könnten personenbezogene Tickets in diesem Bereich damit überflüssig werden.

Das "Maximalmodell" – eine wieder volle Auslastung in Hallen und Stadien – sieht vor, dass Zuschauer und Gäste am Veranstaltungsort u.a. einen Antigentest machen können.

Bei Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz sieht man das Konzept der "20" grundsätzlich positiv. "Das gibt etwas mehr Hoffnung auf Zuschauer, wir sind vorsichtig optimistisch", sagte Pressesprecher Matthias Pattloch. Die Hygiene-Maßnahmen seien ebenso umsetzbar wie die Vergabe von personalisierten Tickets. Ob aber in der laufenden Saison noch einmal Zuschauer in die Hallen kommen, entscheide allein die Politik. "Wir würden auch ohne Fans durchkommen, auch dank der Sponsoren, die uns die Treue gehalten haben. Wir haben vor der Saison zudem die Finanzierung entsprechend angepasst. Sollte sich aber die Möglichkeit ergeben, wieder Zuschauer in die Halle zu bekommen, werden wir alles unternehmen, damit wir vor Fans spielen können", so Pattloch.