Kamiński stand sechs Jahre lang, von 2012 bis 2018, bei Rosa Radom an der Seitenlinie. Er gewann nationale Titel und spielte mit seinen Teams im Eurocup und der Champions League. Zudem wurde er zweimal zum Trainer des Jahres in Polens erster Liga gewählt - 2014 und 2015. Am Abend will der MBC seinen neuen Trainer im Rahmen einer Veranstaltung in der Stadthalle Weißenfels vorstellen.