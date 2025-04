Nicole Brochlitz und Anna Alborova werden auch künftig für Basketball-Bundesligist Syntainics MBC auf Korbjagd gehen. Wie der Verein am Montag (07.04.2025) erklärte, unterschrieb Brochlitz einen Vertrag bis 2027, Alborova wird mindestens bis zum nächsten Jahr für den MBC auflaufen.

Die 21-jährige Brochlitz war im letzten Sommer aus Nördlingen an die Saale gewechselt und kam in der Spielzeit auf 21 Partien. Mit 9,8 Punkten im Schnitt war die gebürtige Dresdnerin fünftbeste Korbschützin des Teams, mit zwei Dreiern beste Distanzwerferin des Teams und viertbeste der gesamten Liga. Brochlitz erklärte, dass sie sich beim Syntainics MBC das optimale Umfeld vorfinde. "Ich fühle mich sportlich und auch privat in Halle sehr wohl."