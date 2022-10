Die Basketballerinnen der Gisa Lions MBC kommen noch nicht richtig in Tritt. In Nördlingen kassierte das Team von Trainerin Katerina Hatzidaki eine 61:77-Niederlage, die zweite im zweiten Spiel. Zudem verloren die Löwinnen Meret Kleine-Beek mit einer Knieverletzung.

Managerin Katharina Fikiel hatte vor der Heimstärke der Angels gewarnt. Aber in der ersten Hälfte kamen die Lions überhaupt nichts ins Spiel, lagen schon mit 21:34 zurück. Im dritten Viertel verteidigte Halle besser, doch wirklich in die Nähe eines Auswärtssieges kam man nicht mehr. Am Ende wurde es die zweite Saisonniederlage. Die nächste Chance haben die Lions am 30. Oktober, wenn es in heimischer Halle gegen Marburg geht.