Hohe Ehre für Djordje Pantelic: Basketball-Bundesligist Syntainics MBC wird die Rückennummer 12 von Center Djordje Pantelic nicht mehr vergeben. Das teilte der Club am Donnerstag (6. Mai) mit. Diese Auszeichnung war beim MBC bisher nur Tomas Grepl (14) und Sascha Leutloff (16) zu Teil geworden.

Beim letzten Auswärtsspiel der Saison (80:84 bei Vechta) durchbrach der Center-Routinier eine magische Marke: Mit einem Korbleger zum 30:30-Zwischenstand in der 18. Minute erzielte der 36-Jährige seinen 1.000. Punkt in der BBL. Er legte noch nach und hat jetzt insgesamt 1003 Zähler auf dem Konto. Am Sonntag (9. Mai) wird der Serbe im letzten Saisonspiel gegen Oldenburg verabschiedet.