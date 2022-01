Kurz vor Abflug haben sich die deutschen Bob -und Schlittensportler und ihre Trainer nochmal zu ihren Erwartungen an die Olympischen Spiele 2022 in China geäußert. Zusammen bereiten sich Rennrodler, Bobfahrer und Skeletoni im Chiemgau auf das Abenteuer Olympia vor. In kleinen Gruppen und mit täglichen Tests versucht man einen Coronaausbruch kurz vor den Spielen zu verhindern. Die zwei positiven Fälle von Axel Jungk und Hanna Neise im Skeleton-Team haben so kurz vor dem Start zusätzlich für Verunsicherung gesorgt. Im deutschen Lager vertraut man auf die Corona-Strategie und geht mit vollem Fokus in die Wettkämpfe. Mögliche gefälschte PCR-Testergebnisse möchte man soweit es geht ausblenden und appelliert an das Gute im Sport, erklärt der Vorstandsvorsitzende des BSD Thomas Schwab.