Roman-Roman-Duell im Cruisergewicht

Im Kampf um den vakanten deutschen Meistergürtel kommt es nun zu einem Roman-Roman-Duell: Fress trifft auf Namensvetter Gorst. Roman Gorst suchte sein Glück lange im Schwergewicht, ist kürzlich aber ins Cruisergewicht gewechselt. Für ein Achtungszeichen sorgte der 33-Jährige durch einen beherzten Auftritt im Oktober 2020 gegen Peter Kadiru. Den Kampf verlor Gorst zwar, lieferte Kadiru aber einen offenen Schlagabtausch. "Ich glaube nicht, dass Gorst durch das Runtergehen ins Cruisergewicht an Substanz einbüßt. Er ist im Cruisergewichts sicher viel besser aufgehoben", blickt Fress mit Respekt auf den Gegner. Fress (2.v.l.): "War im Kopf nicht da" Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Den Gürtel, um den es am Samstag geht, kennt Fress schon gut: Der deutsche Meistertitel war 2018 einst der erste Gürtel, den sich Fress sich als Profi umschnallen durfte. Nun soll er zum Symbol für einen Neustart werden.

Tom Dzemski: Niederlage "hat mich weitergebracht"

Neustart - das ist auch weiterhin das Motto für Tom Dzemski. Obwohl die einzige Niederlage seiner Karriere bereits zwei Jahre und vier Kämpfe zurückliegt, ist das Duell mit Michael Eifert immer noch präsent. Erst recht, weil Eifert erst vor Kurzem in Kanada ein Sensationssieg gegen Ex-Weltmeister Jean Pascal gelang. "Ja, da hätte auch ich stehen können. Das hätte auch mein Kampf sein können", sagt Dzemski mit etwas Wehmut in der Stimme. "Aber ich habe mich auch sehr für Micha gefreut, er hat einen super Kampf gemacht." Und letztlich habe ihn die Niederlage gegen Eifert auch besser gemacht: "Das hat mich weitergebracht. Ich bin entspannter geworden. Ich will nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand." Tom Dzemski (li.) und Gegner Daniel Blenda dos Santos (re.) Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Dirk Dzemski: "Geduldig sein"

Und das könnte gegen seinen nächsten Gegner ein Erfolgsrezept sein. Daniel Blenda dos Santos ist größer und mit 32 Jahren sechs Jahre älter als Dzemski. Mit 20 Siegen und einer Niederlage haben beide Boxer die identische Kampfbilanz. "Es ist ein großer Gegner. Da muss man viel zum Körper arbeiten, muss zum Bauch arbeiten", erklärt Trainer und Vater Dirk Dzemski: "Das soll und will Tom machen. Und er soll geduldig sein. Er hat zwölf Runden Zeit. Und er hat die Kondition dafür."

Dos Santos - kein Aufbaugegner

Dos Santos ist kein Aufbaugegner, das machte der Franzose bereits bei der ersten PK im Februar deutlich. "Im Ring gibt es Krieg", ließ der Franzose damals per Videobotschaft verkünden. Am Mittwoch und live in Chemnitz präsentierte sich der Franzose weniger martialisch. "Ob es einen K.o. geben wird, kann ich nicht sagen. Ich bin auch für einen Kampf über die Runden vorbereitet. Als Profi muss ich schauen, was mein Gegner macht und mich dann anpassen."

"Es wird dritten Kampf Eifert vs. Dzemski geben"

"Tom hatte auf dem Niveau die besseren Gegner. Tom ist im Vorteil", weiß Coach Dzemski - und begründet das auch mit der Niederlage gegen Eifert: "Auch mit dem Wissen, dass Michael da letztens so einen Erfolg hatte. Tom und Michael hatten zwei enge Kämpfe. Der Sieg von Michael gegen Pascal war auch eine Bestätigung für Tom", ergänzt Dzemski und blickt bereits in die Zukunft: "Es wird sicher einen dritten Kampf geben."

Vogel vor Junioren-WM - Deines im Ring