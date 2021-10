Boxen BDB-Präsident Thomas Pütz kritisiert Krasniqi-Team

Nun die Ringrichter zu kritisieren, findet Pütz unangebracht: "Man kann unterschiedlicher Auffassung sein. Dass Krasniqi sagt, er habe den Kampf nach seinem Gefühl gewonnen, ist ok. Dass dann aber von Betrug und Box-Mafia gesprochen wird, ist der Wahnsinn. Das finde ich schlimm, das macht mir Angst." Nach seiner Ansicht gieße die Krasniqi-Seite Öl ins Feuer, was letztlich auch zu den Bedrohungen gegen die Punktrichter führte.

Auch die Kritik an der Zusammenstellung des Kampfgerichtes weist Pütz zurück: "Man kann nicht sagen, dass ein Punktrichter betrügt, nur, weil er aus demselben Dorf kommt. Da hängt ja die Argumentation in sich schon. Das stört mich am meisten, dass das Krasniqi-Lager behauptet, sie wären vom Verband und den Kampfrichtern betrogen worden. Diese Art und Weise gefällt mir nicht. Es gehört schon viel dazu, so etwas zu unterstellen. Damit tut man dem Sport keinen Gefallen."