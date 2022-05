Nach ausgeglichenem Beginn übernahm Xhoxhaj zunehemnd die Kontrolle im Ring. Fress konnte sich den Albaner kaum vom Leib halten, der immer wieder aus der Mitte agierte und die Nahdistanz suchte. In der 3. Runde schwoll bei Fress nach einem Schlag die rechte Stirn an, was dem Herausforderer nochmals in die Karten spielte. In der 5. Runde wurde Fress etwas stärker. Der SES-Boxer konnte in der Folge einige Aufwärtshaken setzen, doch es blieb ein enger Kampf, da Xhoxhaj nicht aufsteckte und Fress kein geeignetes Mittel fand, den Albaner zu stoppen. In den letzten beiden Runden gaben beide Boxer nochmal alles, wobei viele Schläge auf der Deckung landeten.