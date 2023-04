Crusiergewichtler Roman Fress hat sich mit einem eindrucksvollen K.o.-Sieg zurückgemeldet. Beim Boxevent am Samstag (01.04.2023) in Chemnitz besiegte der Magdeburger Kontrahent Roman Gorst durch K.o. in der zweiten Runde.

Keine zwei Runden bis zum K.o.

Mit einer krachenden Rechten schickte Fress seinen Gegner nach 2:30 Minuten in der zweiten Runde zu Boden. Gorst, der vom Schwergewicht in die niedrigere Cruisergewichtsklasse gewechselt war, schlug hart auf und wurde von Ringrichter René Dreyer Larson ausgezählt. Mit dem Sieg sicherte sich Fress die deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht. Gut zehn Monate nach seiner Niederlage gegen den Armenier Armend Xhoxhaj feierte Fress damit ein starkes Comeback in Deutschland. Bereits im Januar hatte Fress in Tschechien bei einem Kampfabend einen Sieg eingefahren. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

"Meine Frau hat immer an mich gelgaubt"

"Diesen Sieg widme ich meiner Frau Lena. Sie hat immer an mich geglaubt", sagte Fress und ergänzte: "Jetzt will ich Weltmeister werden." Gorst erklärte zu seiner Niederlage: Ich wollte mitschlagen und habe die Hand nicht gesehen. Mir geht es gut. Ich muss jetzt überlegen, ob es mit mir weitergeht." Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Dzemski greift nach EU-Meisterschaft