Boxen Riesenkampf und Riesenchance: Dominic Bösel boxt in den USA

Dominic Bösel steht am 14. Mai erstmals in den USA im Rampenlicht. Der 32-Jährige vom Magdeburger SES-Boxstall, der zuletzt umstritten den Rückkampf gegen Robin Krasniqi um den IBO-WM-Titel gewann, boxt in Ontario, Kalifornien gegen den ungeschlagenen Gilberto Ramirez (43 Siege, 29 durch K.o.) aus Mexiko. Das vermelden verschiedene us-amerikanische Box-Portale. Zudem hat ein Pay-TV-Sender bereits die Übertragung des Kampfes angekündigt. Der Sieger des Duells Ramirez gegen Bösel der Pflichtherausforderer für den WBA-Titel im Halbschwergewicht. Aktueller Champion ist Dmitry Bivol. Er muss seinen Titel am 7. Mai gegen Saul Alvarez verteidigen.