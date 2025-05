Einen kurzen, aber erfolgreichen Abend verlebte auch Paul Schmidt (Cruisergewicht). Der 1,98 Meter große Magdeburger konnte bei seinem überhaupt ersten Profikampf seine Größtenvorteile gegen den Jakub Kotlewski von Beginn an ausspielen. Der Pole lief bereits in der ersten Runde in einen Konter von Schmidt, verletzte sich zudem am Knie und verlor durch K.o.