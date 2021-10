Peter Kadiru (re.) vs. Boris Estenfelder Bildrechte: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto

Kadiru verteidigte seinen deutschen Meistergürtel zum ersten Mal. Der 24-Jährige aus Hamburg besiegte am Samstag in Magdeburg seinen Vor-Vorgänger als Meister, Boris Estenfelder aus Frankfurt, einstimmig nach Punkten (99:91, 98:92, 100:98). Für Kadiru, der bereits Sparringspartner von Superstar Anthony Joshua (England) war, war es der zwölfte Sieg im zwölften Kampf als Profi. "Erstmal bin ich glücklich, dass ich gewonnen haben. Boris Estenfelder hat mir einen super Kampf geliefert, der Typ hat einen Kopf aus Eisen. Ich habe ihn hart getroffen, aber er ist nicht runter gegangen. Es war nicht mein bester Kampf. Ich habe am Anfang überpaced, war zu verkrampft. Ich wollte immer hart schlagen, aber er ist stehen geblieben. Es war nicht mein bester Kampf, aber ich werde daraus lernen", sagte Kadiru.