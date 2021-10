Bösel hat alles auf den Kopf gestellt

Dass dies so einfach wird wie vor Jahresfrist, ist zu bezweifeln. Denn Bösel ist gewarnt, hat sich diesmal anders vorbereitet. Auch die realistische Selbsteinschätzung, bei einer weiteren Niederlage weg zu sein vom großen Box-Geschäft, lähmt ihn laut eigener Aussage nicht. Gedanken an die Zeit danach mache er sich nicht. "So tief ist da nicht in meinem Kopf drin", versichert der Freyburger.

In der Vorbereitung ist er - mal wieder - andere Wege gegangen. Bereits zum zweiten Mal trennte er sich von Trainer Dirk Dzemski. 2018 bestritt er einen Kampf unter seinem Amateur-Trainer Rainer Rauchfuß, bevor es zurück zu Dzemski ging. Nun die zweite Trennung, diesmal soll es Georg Bramowski richten. Dafür hat Bösel in der Vorbereitung einiges geändert. Statt von Magdeburg immer den strapaziösen Heimweg an die Saale anzutreten, hat er sich in der Landeshauptstadt einquartiert: "das war dann doch zu viel, das habe ich ein bisschen unterschätzt", so Bösel.