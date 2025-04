"Ich bin heiß", sagt Hannig, der mit 14 Siegen und einem Remis aus 16 Kämpfen in den Ring steigt und mit Tryc auf einen größeren und fünf Jahre jüngeren Gegner trifft. Der Harausforderer aus Polen feierte 15 Siege in 17 Kämpfen. "Drei Wochen Traininglager sind genug. Ich will jetzt in den Ring und die Fäuste fliegen lassen", freut sich der Berliner Hannig auf das Fast-Heimspiel in Potsdam. Und auch er hat hat schon eine Filmtitel-Idee, angelehnt an seinen Walk-In-Song von Tina Turner: "'Simply the Best' ist mein Titel', also nicht klauen."