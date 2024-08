Cruisergewichtler Roman Fress trifft im Kampf um den WBC-International-Titel auf den gebürtigen Ravensburger Yasir Basar und scherzte bei der Pressekonferenz am Mittwoch (21.08.2024): "Meine Hand wurde ausgewechselt. Ich habe jetzt eine Eisenhand mit ein paar Metallplatten." Tatsache: Fress musste an der Hand operiert werden. Alles sei gut verlaufen und er sei bereit für den Kampf gegen den ungeschlagenen Basar, erklärte Fress.

Sein Kontrahent war erst im vergangenen Jahr nach vierjähriger Pause in den Ring zurückgekehrt und wurde für den Kampf extra von seinem Arbeitgeber freigestellt. Der Produktionsarbeiter konnte sich so ungestört auf den Kampf gegen Fress vorbereiten. "Vielen Dank an meinen Arbeitgeber", sagte Basar, der den Kampf als große Chance sieht und die Verschiebung rückblickend sogar als Vorteil wertet: "Es war gut für uns. Wir konnten an gewissen Sachen arbeiten und haben leistungstechnisch noch was draufgelegt,"