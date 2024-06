Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

14. Juni 2024, 15:22 Uhr

Eigentlich sollten am 28. Juni in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg die Fäuste fliegen, doch zwei der Hauptprotagonisten verletzten sich in der heißen Vorbereitung. Die Kämpfe sind aber nur aufgeschoben, im August gibt es einen neuen Versuch.