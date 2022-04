Boxen | Kampfabend in Magdeburg Box-Spektakel in Magdeburg: Gegner für Fress und Deines stehen fest

Am 14. Mai (Live im TV und in der "SpiO"-App) ist es wieder so weit, dann beginnt auf der Magdeburger Seebühne im Elbauenpark die neue Box-Saison. Für Roman Fress steht die zweite Titelverteidigung an, Adam Deines hat einen Titelkampf vor sich. Nun stehen auch ihre Gegner fest.