Der gebürtige Bautzener trainiert mit seinem Trainer Ali Celik seit einigen Jahren in Kempten im Allgäu. Sein Coach hält große Stücke auf ihn und ist überzeugt: "Ich glaube besonders an Micha und seine Fähigkeiten und bin überzeugt, dass er Jean Pascal in Kanada besiegen wird." Ähnlich sieht es SES-Promoter Ulf Steinforth, der "einen Vorteil für Micha" vermutet, gerade "weil es über zwölf Runden geht". Diesbezüglich könnte die Kondition ein entscheidender Faktor sein, Eifert ist 15 Jahre jünger als Pascal.

Dennoch, Eifert, der in der IBF-Weltrangliste auf Platz sechs rangiert, steht eine ganz harte Aufgabe bevor. Ex-WBC-Weltmeister Pascal (Nummer 4 der IBF) ist in seiner siebzehnjährigen Profibox-Laufbahn [44 Kämpfe - 36 Siege (davon 20 durch K.o.)] gestählt worden und hat mit dem "Who is Who" des Halbschwergewichts im Ring gestanden. Dazu gehören beispielsweise Bernhard Hopkins, Sergey Kovalev, Dimitri Bivol und Marcus Browne.