Bildrechte: Eibner/Uwe Koch

Nach einem intensiven Duell votierten zwei Punktrichter mit jeweils 97:93 für Eifert, einer notierte 95:95 auf seinem Punktzettel. Eifert sagte: Ich war noch nie so fit, auch in der 10. Runde war ich nicht müde. Ich war in der Topform meines Lebens." Dzemski erkannte den Sieg seines Kontrahenten an, hatte dabei aber doch so seine Bauchschmerzen: "Er war heute einfach besser, warum sollte ich ihm das nicht anerkennen? ich finde aber auch, dass es sehr unsauber war. Jedes Mal, wenn ich eine Aktion setzen wollte, ist er abgetaucht, hat er mich festgehalten oder ich hatte einen Ellenbogen im Gesicht." Der 24-Jährige, der von Vater und Ex-Profi Dirk trainiert wird, kassierte in seinem 18. Gefecht die erste Niederlage. Nach der sechsten Runde hatte Eiferts Trainer Ali Celik seinem Schützling unmissverständlich erklärt: "Das sind die wichtigsten Stunden in Deinem Leben!" Und meinte danach: "Das war vorbereitet und spontan, ich bin da relativ kreativ."