Boxen Ex-Weltmeister Krasniqi legt Protest gegen Kampfurteil ein

In der neunseitigen Protestbegründung, die von Krasniqis Rechtsanwalt René-Dirk Hundertmark am Freitag (22. Oktober) beim IBO (International Boxing Organisation) und dem BDB (Bund Deutscher Berufsboxer) eingereicht wurde, wird eine Vielzahl von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Kampf bemängelt.

Krasniqi machte sein Unverständnis über das Urteil bereits nach dem Kampf deutlich. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Zum einen wird eine "beabsichtigte Fehlbeurteilung des Wettkampfes durch die Kampfrichter" bemängelt. Das knappe Urteil (115:114, 116:112 und 114:115 zu Gunsten Bösels) sei "keinesfalls auf Grundlage einer objektiven Beurteilung ergangen", heißt es in dem Schreiben, das dem MDR vorliegt. "Nationale als auch internationale Experten" hätten demnach "umfangreich Stellung genommen" und das Kampfergebnis nach Punkten nicht nachvollziehen können. Zudem habe der Ringrichter "entgegen der allgemeinen Kampfregeln offensichtliche Regelverstöße in Form von verbotenen Schlägen nicht geahndet", so die Begründung mit Bezug auf von Bösel "eingesetzte Hinterkopfschläge".