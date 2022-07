Boxen | Kampfabend in Magdeburg Vor der SES-Box-Gala: Von alten sowie jungen Tieren und Familienbanden

Der Boxabend am kommenden Samstag (ab 22:45 Uhr live im MDR FERNSEHEN und in der SpiO-App) hat laut Veranstalter Ulf Steinforth ein "pickepackevolles" Programm zu bieten. Insgesamt zwölf Duelle sollen im Ring im großen Saal des Maritim-Hotels ausgefochten werden. Die Protagonisten der beiden Hauptkämpfe trafen sich am Mittwoch (13.07.2022) zur abschließenden Medienrunde. Dabei brachten die einen Vergleiche aus der Tierwelt, die anderen machten Schleichwerbung für Kindersitze.