Am Ende sicherte sich Eifert den Titel nach Punkten. Alle drei Ringrichter entschieden zu seinen Gunsten (96-95, 98-92,96-95).

Im Anschluss wollte Tom Dzemski die Nachfolge seines SES-Kollegen Eifert als deutscher Meister antreten. Hierzu musste er es jedoch erstmal mit Alexander Lorch aufnehmen. Dzemski startete sicher in den Kampf und konnte in den ersten Runden gleich einige gute Treffer landen. Ein weiterer harter Treffer auf die Nase seines Kontrahenten in der zweiten Runde sollte den Kampf schließlich entscheiden.