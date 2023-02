Boxen Profiboxer Tom Dzemski greift in Chemnitz nach EU-Meisterschaft

Kann sich Profiboxer Tom Dzemski für größere Aufgaben empfehlen? Der Görziger will am 1. April in Chemnitz den "kleinen EM-Gürtel" erobern. Dzemski und sein französischer Gegner haben die identische Kampfbilanz.