Kurz vor der Fressschen Kür an der Gitarre stand noch die Pflicht –das Wiegen vor dem Kampfabend. Cruisergewichtler Fress, der am Samstag (18.12.2021) um die Internationale Deutsche Meisterschaft boxt, blieb mit 90,4 Kilogramm locker im erlaubten Limit von 90,7 Kilogramm. Bei Gegner Adam Usumov schlug sich die Vorweihnachtszeit dagegen auch auf der Waage nieder – 400 Gramm war der Torgauer zu schwer. Der 1,74-Meter-Boxer musste "abkochen" – zwei Stunden später kam vom Veranstalter grünes Licht: Usumov war beim Nachwiegen exakt 90,7 Kilogramm schwer.

Neun Kämpfe stehen am Samstag in einem Magdeburger Hotel auf dem Programm – dabei bekommen die 500 Zuschauer auch einen Debütanten mit großem Namen zu sehen: Joscha Blin steigt zu seinem ersten Kampf in den Ring. Da der Mittelgewichtler keine Amateurkarriere hatte, ist der Kampf gegen den in 31 Kämpfen erfahrenen Tschechen Richard Walter überhaupt der erste Boxkampf für den 24-Jährigen.



Blin kommt aus einer Boxerfamilie, sein Großvater Jürgen Blin (48 Kämpfe, 30 Siege, 6 Remis) stand vor fast genau 50 Jahren mit Muhammad Ali im Ring. Auch Blins Onkel Knut war Profiboxer, beendete seine Karriere 1990 in neun Kämpfen ungeschlagen als Deutscher Meister. Nun also Joscha: "Er hat eine große Willenskraft. Aus ihm kann ein richtig guter Boxer werden", lobt Trainer Georg Bramowski.