Da ganz oben angeklopft hat bereits Adam Deines, der am 20. März des vergangenen Jahres mit dem wohl besten Boxer seiner Gewichtsklasse, Artur Beterbiev, im Ring gestanden hatte. Trotz der Niederlage hatte es viel Lob für den Schützling von Dirk Dzemski gegeben. "Ich will an die Spitze, ich gehöre an die Spitze. Ich will Nummer eins bis Ende des Jahres in Deutschland sein", so Deines. Zunächst gibt es für den Halbschwergewichter den Titelkampf um die "WBO Europe" gegen den Polen Norbert Dabrowski. Der hat schon neun Niederlagen in der Kampfbilanz, dürfte mit Blick auf seine Boxrec-Platzierung 181 in die Kategorie "Aufbaukampf" gehören. Vor knapp sieben Jahren hatte Dabrowski auch schon mal gegen Dominic Bösel im Ring gestanden und verloren. Dzremski blick schon weiter: "Ein Sieg, dann warten die großen Aufgaben. Adam hat eine sehr gute Entwicklung gemacht. Der Kampf gegen Beterbiev hat ihm viel gegeben. Er hat gesehen, wie hoch die Trauben hängen."