Ja, einen weiteren. Im Leichtgewicht kämpft der Nenad Stancic um die WBO-Junioren-WM. Der 23-jährige Hamburger bekommt es dabei mit einem Boxer zu tun, der in der Weltrangliste rund 100 Plätze vor ihm platziert ist: dem Letten Marcis Grundulis. Stancic steht auf Rang 331, Grundulis auf Rang 230 – keine leichte Aufgabe also für den in neun Kämpfen ungeschlagenen Stancic.

Joscha Blin

Joscha Blin Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Blin bestreitet in Magdeburg seinen ersten Kampf – und das heißt: Wirklich seinen allerersten Boxkampf. Der 24-Jährige kommt aus einer echten Boxerfamilie, sein Großvater Jürgen Blin forderte 1971 den großen Muhammad Ali heraus und Onkel Knut Blin wurde 1990 Deutscher Schwergewichts-Meister. Doch Joscha Blin selbst hat keine Amateurkarriere. Nach knapp einem Jahr Training bei Georg Bramowski geht es für Blin nun zum Debüt in den Ring. Der Coach lobt die Schnelligkeit und die Willensstärke von Blin.

Felix Langberg

Felix Langberg Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Schwergewichtler Felix Langberg ist deutlich erfahrener und auch älter als Blin. Der 30-Jährige sammelte als K1-Kämpfer bereits Titel und gewann seit seinem Profidebüt vor gut einem Jahr alle fünf Kämpfe. Coach Christian Morales, der auch Top-Talent Peter Kadiru betreut, ist von Langberg überzeugt: "Man muss ihn noch ein bisschen schleifen, aber er hat großes Talent". Bisher gewann Langberg alle fünf Kämpfe durch K.o., vier davon in der ersten Runde. In Magdeburg steht erstmals ein Kampf über acht Runden an. Gegner ist der erfahrene Sebastian Tuchscherer aus Euskirchen (15-18-0).

Tom Dzemski

Tom Dzemski Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Nach 17 Siegen kassierte der 24-jährige Tom Dzemski im Juli in Magdeburg seine erste Niederlage. Gegen Michael Eifert unterlag er knapp nach Punkten. Nun kurz vor Weihnachten will der Görziger zeigen, dass er sich von dem Rückschlag in seiner Karriere erholt hat. "Die Niederlage ist vergessen, ich schaue nach vorn", sagte Dzemski vor dem Duell am Samstag gegen den Tschechen Tomas Bezvoda.

Nick Hannig boxt jetzt im Supermittelgewicht. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Ebenfalls nach einer Niederlage steigt Nick Hannig in den Ring. Der Boxer aus Königs-Wusterhausen unterlag im Mai in Belgrad in einem Duell um den WBC-International-Titel im Halbschwergewicht. Nun will sich "Mr. Business" eine Gewichtsklasse tiefer probieren. Gegner im Supermittelgeiwcht ist der in 63 Kämpfen erfahrene Belarusse Siarhei Khamitski (32-23-3). Der 47-Jährige stand bereits mit Robert Stieglitz und Wladimir Schischkin (Russland) im Ring und ging mit John Ryder (Großbritannien) und Elvis Hetemi über die Runden.

Außerdem sind Weltergewichtler Julian Vogel aus Aschersleben (5-0-0) und Mittelgewichtler Max Suske aus Stralsund (1-0-0) gefordert.

Ja, insgesamt 500 Zuschauer dürfen beim Boxabend in einem Magdeburger Hotel dabei sein. Die Karten waren bis Freitagabend fast restlos ausverkauft. Zutritt hat nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist – außerdem müssen alle Zuschauer einen tagesaktuellen Test vorlegen. So hofft der Veranstalter, Ansteckungen und Infektionsketten zu unterbinden.