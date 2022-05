Dabei hat ihn auch sein Trainer Georg Bramowski bestens unterstützen können, der Ramirez schon von einem früheren Kampf kennt. 2016 war er an der Seite von Arthur Abraham in den USA, als dieser gegen den heute 30-Jährigen boxte und haushoch nach Punkten verlor. Bramowski wisse, "was Arthur damals alles falsch gemacht. Von der Seite bin ich gut vorbereitet", erklärt Bösel. Im Gegensatz zu Abraham wolle Bösel nun aber ein besseres, offensiveres Gefecht liefern: "Arthur war sehr, sehr passiv. So will ich nicht auftreten. Entweder ich gehe siegreich aus dem Kampf oder K.o. Ich will kein Opfer sein."