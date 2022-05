"Die Waage hat das Optimale für uns angezeigt. Dominic ist in einem idealen Gewicht", war Bramowski erleichtert. Die Aufgabe, die am Samstag im Ring auf den IBO-Weltmeister zukommt, dürfte deutlich schwieriger werden. "Ich glaube, das wird sein härtester Brocken, den er vor den Fäusten hat", schätzt der Coach ein. "Wir sind krasser Außenseiter. Wir wissen, dass wir alle gegen uns haben werden, nicht nur das Publikum, auch die Punktrichter."

Der in 43 Kämpfen ungeschlagene langjährige Supermittelgewichts-Weltmeister Ramirez hat gegen Bösel Größen- und Schnelligkeits-Vorteile. Dennoch glaubt der Freyburger, der in 34 Kämpfen 32 Siege feierte, an seine Chance: "Da kommt ein bärenstarker Boxer auf mich zu. Er ist im besten Alter. Er ist sehr selbstsicher. Wenn es gut für mich läuft, ist er zu selbstsicher und ich bringe ihn aus dem Konzept. Das kann funktionieren, das kenne ich von mir", so der 32-jährige Deutsche.