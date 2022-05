Der Traum von einem großen WM-Kampf im Verband WBA ist für Halbschwergewichts-Boxer Dominic Bösel geplatzt. Der 32-Jährige aus Freyburg verlor in Ontario (Kalifornien) den Ausscheidungskampf gegen den klar favorisierten Mexikaner Gilberto "Zurdo" Ramirez durch Knock-out in der vierten Runde. "Ich bin schlecht in den Kampf gekommen. Gleich der erste Schlag geht auf die Leber, da hat es gezuckt. Das hat mir die Luft genommen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt", sagte der Deutsche.