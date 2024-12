Deutsch-deutsches Duell um die Junioren-Weltmeisterschaft. Auf der einen Seite: Titelverteidiger Julian Vogel, der in seiner Heimatstadt Aschersleben seinen erst im April eroberten Gürtel im Superweltergewicht verteidigen will. Auf der anderen Seite: Herausforderer John Bielenberg, der im bisher größten Kampf seiner Profikarriere erstmals Junioren-Weltmeister werden will.