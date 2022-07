Kampf 4: Marlon Dzemski (66,0 kg) gegen Karim Bericha Auch Marlon Dzemski kann sich über Kämpfe in letzter Zeit nicht beschweren. Nach seinem Profi-Debüt im Mai, stand er vor drei Wochen beim Talente-Abend in Usti nad Labem im Ring. Und vor einer Woche setzte er sich auch noch die Krone beim Chemiepokal auf. Nun folgt also Profikampf Nummer drei. Der Weltergewichtler brachte exakt 66 Kilogramm auf die Waage. Er trifft auf Karim Bericha aus Leipzig, der am Freitag ebenfalls nicht anwesend war und nachgewogen wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK