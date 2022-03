Boxen Krasniqi reicht Klage gegen deutschen Verband ein

Der umstrittene Boxkampf zwischen Dominic Bösel und Robin Krasniqi um die IBO-Halbschwergewichts-Weltmeisterschaft am 9. Oktober vergangenen Jahres bekommt ein gerichtliches Nachspiel. Das Krasniqi-Lager hat gegen den Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) eine Klage beim Landgericht Kiel eingereicht, wie es am Samstag in einer Mitteilung hieß.