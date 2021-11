Boxen Neue Vorwürfe vom Krasniqi-Lager gegen SES und BDB-Präsident Pütz

In einer am Dienstag (16.11.2021) verschickten Pressemitteilung hat die Seite von Robin Krasniqi einmal mehr ihre Unzufriedenheit mit dem am 9. Oktober in Magdeburg ergangenen Punkturteil zum Nachteil Krasniqis zum Ausdruck gebracht. Ende Oktober hatten sie offiziell Protest gegen das Kampfrichterurteil eingelegt.