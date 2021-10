Boxen Krasniqi-Team will weiter gegen Kampfrichterurteil vorgehen

Das Team von Robin Krasniqi will weiter gegen das aus ihrer Sicht "Skandalurteil" im Kampf gegen Dominic Bösel vorgehen. Herausforderer Bösel hatte am vergangenen Samstag (09.10.2021) das Gefecht durch ein geteiltes Urteil gewonnen. Zwei Kampfrichter sahen den Freyburger nach zwölf intensiven Runden vorne, einer den Titelverteidiger. 115:114, 116:112 und 114:115 lautete das Urteil .

"Ich habe nicht verloren, ich habe geführt. Aber Gratulation an Dominic, dass er so stark zurückgekommen ist. Ich muss das nochmal anschauen, aber ich habe niemals verloren. Und ich finde das einfach schade von den Punktrichtern, dass sie nicht korrekt waren. Das ist einfach nicht fair. Ich war der Bessere", erklärte Krasniqi noch im Ring.

Am Morgen danach richtet der 34-Jährige zudem deutliche Worte an seinen Promoter Ulf Steinforth: "Ich habe mich in elf Jahren immer bei Ulf bedankt. Aber das möchte ich jetzt klären lassen, was das für ein Geschäft ist. Das gibt es mit Anwalt. Ich möchte Gerechtigkeit." Auch auf Facebook richtete sich der Deutsch-Albaner noch einmal an seine Fans und schrieb unter anderem von "Fakten, die bezeugen, dass die Entscheidung zweier Kampfrichter und des Ringrichters weder objektiv und neutral noch fair war und damit in unserem Sport keinen Platz haben sollte".