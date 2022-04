Wegner, der eigentlich Fußballer werden wollte, ist eine Institution im deutschen Boxen. Neben Ottke hat er Markus Beyer, Arthur Abraham, Marco Huck und Yoan Pablo Hernandez zu Weltmeistern gemacht. Der diplomierte DDR-Sportlehrer war neben dem 2014 verstorbenen Fritz Sdunek, der Dariusz Michalczewski und die Klitschko-Brüder betreute, Deutschlands herausragender Boxtrainer. Erst Bundestrainer bei den Amateuren, dann Chefcoach bei den Sauerland-Profis. Lohn sind WM-Titel, das Bundesverdienstkreuz am Band, die Goldene Henne, die Ehrenbürgerschaft von Gera und sein Name an der Sporthalle Usedom.

Als Trainer war Wegner ein Schlitzohr und unumstrittener Chef. Widerspruch hat er nicht geduldet. "Ich weiß, was gut für die Jungs ist", lautet seine Maxime. "Mir macht keiner was vor." Wer Weltmeister werden wollte, der musste die Klappe halten. "Im Leistungssport ist kein Platz für Demokratie. Ich bin der Bestimmer", betont der gelernte Traktoren- und Landmaschinenschlosser. Diktator und General, so wurde Wegner deshalb genannt. "Vielleicht bin ich ja auch sehr unangenehm", meint er. "Aber ich empfinde das nicht so".