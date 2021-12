Nach zweieinhalb von zehn Runden war alles vorbei. Im Kampf um seinen ersten Titel im Senioren-Bereich hat sich Halb-Schwergewichtler Michael Eifert am Samstag (18.12.) in Magdeburg schon früh per K.o. gegen Niels Schmidt durchgesetzt. Der 23-jährige kann sich durch den Sieg deutscher Meister nennen.

Der erfahrene Schmidt wirkte von Beginn an überfordert und konnte sich gegen den deutlich agileren Eifert kaum einmal in Szene setzen. Schon in der zweiten Runde kassierte Schmidt einige Wirkungstreffer, in der dritten wurde es dann aber brenzlig. Nach einer Rechten ging der 32-Jährige das erste Mal zu Boden und wurde angezählt. Es ging zwar weiter, aber die Sache schien klar. Eifert setzte nach und schickte seinen Kontrahenten mit einem satten Treffer an die Schläfe endgültig zu Boden. Es war sein Neunter Sieg. Für Schmidt war es hingegen die erste Niederlage. Zuvor gab es 20 Siege.